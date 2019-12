A vítima estava trabalhando na construção, localizada na avenida Sete, próximo ao Ecotudo Norte

A Polícia Militar também esteve na construção para registrar a ocorrência, assim como uma viatura da Perícia (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm homem, de aproximadamente 50 anos, morreu após ser soterrado por um barranco de terra em uma construção de um muro de arrimo, localizada na avenida Sete, no Pozzobon, em Votuporanga. Unidades de resgate compareceram no local na tarde desta quarta-feira.Segundo informações preliminares, a vítima estava trabalhando na obra quando teria sido atingida pelo montante de terra. No local, está sendo construído um muro de arrimo alto e, de acordo com informações do Corpo de Bombeiro, o barranco de terra teria cedido sob o corpo do trabalhador.Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionada para atender a ocorrência e a equipe médica plantonista constatou o óbito do homem no local.A Polícia Militar também esteve na construção para registrar a ocorrência, assim como uma viatura da Perícia. Após realizados os trabalhos de praxe, o corpo do trabalhador foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).A reportagem do jornal A Cidade entrou em contato com a funerária Rosa Mística, mas até o fechamento desta edição, a vítima ainda não havia sido identificada.