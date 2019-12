Suspeito do crime alegou à polícia que já foi vítima de furto muitas vezes e que se assustou com a situação

publicado em 12/12/2019

Funcionário que fazia manutenção em torre de telefonia foi morto a facadas por dono de sítio em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoa)

Um trabalhador que fazia manutenção em uma torre de telefonia no bairro Morada do Sol foi morto a facadas pelo dono de um sítio na madrugada desta quinta-feira (12), em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações da Polícia Militar, o técnico Francisco Xavier de Paula, de 43 anos, era contratado de uma empresa terceirizada e foi até o local para fazer a manutenção de uma torre de telefonia que fica dentro do sítio do suspeito do crime.Ainda segundo a corporação, o autor alegou que já foi vítima de furto muitas vezes e que se assustou com a situação. Ele esfaqueou o homem e depois chamou o resgate.Francisco foi encontrado já sem vida pela corporação. O suspeito do crime foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba