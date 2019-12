Campanha desenvolvida na empresa arrecadou alimento, quantidade suficiente para atender a demanda de um mês

publicado em 19/12/2019

Os supervisores da Facchini Implementos, Luciano da Cruz e Agnaldo Lopes, explicaram a ação (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Litros e mais litros de leite. A quantidade encheu os olhos e o coração de gratidão, palavra que define 2019. A Facchini chegou na Santa Casa de Votuporanga demonstrando que a união faz a diferença e que muda a realidade de todos.Um caminhão da empresa estacionou no almoxarifado do Hospital repleto de doações. Foram 2.316 litros de leite entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.Uma força-tarefa iniciou para descarregar o veículo. Colaboradores do Facchini e da Santa Casa se uniram, com o real significado do Natal: ajudar o próximo. E o bem se multiplicou na Instituição.Os supervisores da Facchini Implementos, Luciano da Cruz e Agnaldo Lopes, explicaram a ação. “Todo final de ano, promovemos uma doação seja para entidade ou alguma família que necessita. Para 2019, nos unimos para algo maior, envolvendo todos os colaboradores, até mesmo diretores. Começamos com a ideia, que tomou uma proporção muito grande. A princípio, pensamos em várias instituições, mas por sugestão de alguns, optamos pela Santa Casa”, contaram.Eles disseram que, ao anunciar que a entidade beneficiada seria o Hospital, a ajuda aumentou. “Nada mais justo do que contribuir com a Instituição. A Santa Casa atende Votuporanga e região. Assim que divulgamos para os funcionários, percebemos que elevou ainda mais a arrecadação”, complementaram.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Em nome da Instituição, agradecemos pelo gesto. Os recursos que chegam são poucos e as doações fazem a diferença. Para se ter uma ideia, esta quantidade arrecadada irá atender um mês de nosso consumo, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Agradeço todos os funcionários da Facchini, que continuem com o projeto, exemplo para todos”, finalizou.