publicado em 04/12/2019

Dupla é presa em refinaria de cocaína em bairro de Rio Preto — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Duas pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (4) em uma refinaria de cocaína no bairro Macedo Teles, em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe foi até a refinaria de cocaína após seis meses de investigação. O local funcionava como um laboratório onde a droga era misturada com outras substâncias.No local foram apreendidos 3,5 quilos de cocaína, mais de 20 quilos de cafeína, além de máquinas usadas para prensar a droga em embalagens.Ainda segundo informações da polícia, os criminosos usavam o local como base para uma quadrilha que fazia a distribuição da droga na região de Rio Preto.