Especializada já investigava os envolvidos pelo crime

publicado em 18/12/2019

A Dise apreendeu diversas porções de cocaína, maconha, dinheiro e material usado no preparo dos entorpecentes (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde desta terça-feira um homem e mulher pelo envolvimento com o tráfico de drogas no município de Pontes Gestal. A Especializada já investigava os envolvidos pelo crime.Segundo informações da Dise, os agentes estavam investigando os traficantes pela venda de cocaína e maconha naquele município. Na tarde de anteontem, munidos de um mandado de busca expedido pela Vara Criminal da Comarca de Cardoso, os policiais promoveram uma abordagem na casa deles, localizados na rua Abílio Xavier Correia.No local, os agentes da Dise de Votuporanga encontraram 39 porções de cocaína e três porções de maconha embaladas e prontas para a comercialização. Também foram apreendidos 61 gramas de maconha que renderiam aproximadamente 20 porções para a venda aos usuários, dinheiro oriundo do tráfico, celulares e material no preparo dos entorpecentes.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante a dupla, sendo encaminhada até a sede da Dise de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade ratificou a prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Posteriormente, os indiciados foram encaminhados para unidades prisionais da região ficando à disposição da Justiça.