Batida aconteceu na Rodovia Péricles Bellini, próximo ao trevo de acesso ao município de Parisi (SP); cinco pessoas morreram e 33 ficaram feridas

publicado em 02/12/2019

Bombeiros retiram ônibus de córrego em Parisi (Foto: Divulgação)

Os corpos de três vítimas que morreram no acidente entre um ônibus e uma motocicleta na Rodovia Péricles Bellini, próximo ao trevo de acesso ao município de Parisi (SP), foram enterrados na noite de domingo (1º). Outras duas vítimas serão enterradas na manhã desta segunda-feira (2).O acidente aconteceu na madrugada de domingo. Além das cinco mortes confirmadas, 33 trabalhadores de um frigorífico de Votuporanga (SP), passageiros de ônibus, ficaram feridos.O G1 apurou que o corpo da motociclista Edianes Carolina Vitório dos Santos, de 20 anos, será enterrado em um cemitério particular às 10h e o da garupa Rubia Queiroz de Souza, de 17 anos, às 11h, no cemitério municipal de Votuporanga, cidade onde ambas moravam.Já o corpo do motorista do ônibus João Cosmo dos Santos, de 61 anos, e das passageiras Alexandra Mendes Barbalho de Oliveira, de 39 anos, e Maria Néria Ferreira dos Santos, de 29 anos, foram enterrados no cemitério municipal de Riolândia (SP) na noite de domingo.AcidenteDe acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida aconteceu após a motociclista tentar fazer um cruzamento em nível e ter o veículo atingido pelo ônibus, que tinha como destino às cidades de Cardoso e Riolândia (SP).Das 33 pessoas que ficaram feridas, 19 tiveram ferimentos graves e 14 sofreram apenas machucados superficiais. Todas foram socorridas e levadas para hospitais da região.A Santa Casa de Votuporanga informou que 15 vítimas do acidente deram entrada no hospital. Oito delas já receberam alta e cinco continuam internadas em estado estável.Duas pessoas precisaram ser transferidas em estado grave para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP).Um deles está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e o outro está no Pronto Atendimento, internado e aguardando vaga no Hospital.O ônibus foi retirado do córrego na manhã de domingo com o auxílio de um guindaste. O tráfego de veículos precisou ficar interditado das 7h30 até as 8h20.A empresa Frango Rico disse que se solidariza com os funcionários e que está amparando todos os envolvidos e suas famílias desde a hora do acidente. Ainda segundo o frigorífico, o ônibus era terceirizado e estava em situação regular.Fonte. G1