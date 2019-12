Ele foi solto após a decisão do STF que derrubou a prisão em segunda instância. Ele foi condenado a dez anos de prisão por esquema com contratos de terceirizadas na Petrobras.

publicado em 03/12/2019

Luiz Eduardo de Oliveira e Silva foi preso em fevereiro de 2018 — Foto: Alexandre Sá/EPTV

O irmão do ex-ministro José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, preso na Lava Jato, deixou a penitenciária 2 de Tremembé (SP) por volta de 11h30 desta terça-feira (3). Ele cumpria pena em regime fechado desde fevereiro de 2018 e pediu a liberdade depois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que derrubou a prisão em segunda instância.Luiz Eduardo foi condenado a dez anos e seis meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com a apuração, ele atuava como auxiliar do ex-ministro no esquema de irregularidades em contratos com empresas terceirizadas na Petrobras.Segundo Sérgio Moro, juiz à época, e que atuou no caso, o imão de Zé Dirceu admitiu à Polícia Federal que recebeu pagamentos mensais de R$ 30 mil em dinheiro, em espécie, do lobista Milton Pascowitc.O alvará de soltura do réu foi expedido na segunda-feira (2). Ele vai aguardar em liberdade o julgamento de um habeas corpus.Por nota a defesa dele considerou a soltura tardia. "Infelizmente neste país se é rápido para prender, mas moroso para soltar".