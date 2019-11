A equipe realizava patrulhamento em combate ao crime de furto, roubo e outros ilícitos

publicado em 23/11/2019

O homem permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça. (Foto: Divulgação/PM)

Da redação

Policiais militares prenderam nesta sexta-feira (22), um homem de 36 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, na Zona Sul da cidade. A equipe realizava patrulhamento em combate ao crime de furto, roubo e outros ilícitos.

Segundo informações da PM, a equipe se deparou com um individuo de 36 anos conduzindo um veiculo da cor prata. Durante a abordagem, o homem já era conhecido nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas.

Em virtude da situação, devida a atitude suspeita, o homem foi submetido a revista pessoa, sendo localizado uma grande quantia em dinheiro. Durante a abordagem, o traficante confessou possuir drogas em sua casa, sendo apreendido na busca domiciliar várias porções de cocaína, embaladas e prontas para a comercialização.

No interior do imóvel, foram encontrados também, uma balança digital de precisão, dezenas de embalagens para guardar a droga, revolver calibre 38 além de dezenas de munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade ratificou o flagrante do indiciado por tráfico de drogas, sendo que permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça.

(Colaborou: Lígia Ruiz)