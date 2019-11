Por motivos ainda não esclarecidos, o jovem de 21 anos atirou contra a jovem com um revólver calibre 38

A jovem passou pela Santa Casa de Votuporanga e foi transferida para o Hospital de Base de Rio Preto

Na noite do último sábado, dia 23, uma tentativa de homicídio foi registrada na Rua Joaquim Franco Garcia, no bairro Monte Alto em Votuporanga. A vítima, uma adolescente de 19 anos, que foi baleada pelo seu namorado.

De acordo com informações, a estudante que é moradora do bairro Pozzobon, estava na sala da residência do seu namorado, e por volta das 3h30 da manhã, que por motivos ainda não esclarecidos, o jovem de 21 anos, atirou contra a jovem com um revólver calibre 38.

Os disparos atingiu o abdômen da estudante. O SAMU foi acionado e socorreu à vítima, até o pronto socorro da Santa Casa local, onde recebeu atendimento médico, sendo posteriormente transferida para o Hospital de Base em São José do Rio Preto.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o indivíduo em flagrante, sendo apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e teria afirmado a autoridade policial que o tiro foi um acidente, sendo transferido para uma unidade prisional em Riolândia.

A Santa Casa de Votuporanga informou em nota que à vítima deu entrada no Pronto Socorro neste domingo (24), às 3h54. Ela passou por atendimento e foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.