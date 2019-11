A operação contou com o apoio da Polícia Civil de Nhandeara e Macaubal

publicado em 08/11/2019

Os policiais conseguiram localizar o verdadeiro dono do veículo e, após ser periciado, será devolvido a vítima (Foto: Divulgação/DIG Votuporanga)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga recuperou na tarde desta quinta-feira um trator que havia sido furtado. Em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Nhandeara e Macaubal, os policiais conseguiram localizar o veículo em uma propriedade rural, localizada próxima a região de Lins.Segundo informações da Polícia, o trator furtado é da marca Massey Fergusson, modelo 275, anos 2000 e estava escondido atrás de um pequeno barracão. Ao ser questionado pelas equipes, o proprietário da área rural acabou confessando que havia receptado o maquinário, comprando bem abaixo do valor de mercado.Durante a investigação, os policiais civis ainda apreenderam no imóvel uma espingarda calibre 32 e um revólver calibre 22 com a numeração suprimida, além de diversas munições.Em virtude da situação, os policiais deram voz de prisão ao proprietário pelo delito de receptação e posse irregular de arma de fogo, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Lins, onde permaneceu à disposição da Justiça.Na manhã desta sexta-feira, os investigadores da DIG conseguiram localizar a vítima do trator, que havia sido furtado de uma propriedade rural na região de Tanabi, no mês de julho deste ano. O veículo passará por perícia e posteriormente será entregue a vítima.