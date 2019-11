Caminhão também derrubou árvores que estavam no local. A cabine do veículo ficou destruída.

publicado em 06/11/2019

Motorista perdeu o controle depois de caminhão apresentar problemas técnicos — Foto: André Modesto/TV TEM

Um caminhão carregado com laranjas invadiu o acostamento da rodovia Roberto Mário Perosa em Uchoa (SP), na manhã desta quarta-feira (6).Segundo o motorista do caminhão, o veículo apresentou problemas mecânicos quando ele perdeu o controle da direção e invadiu o acostamento, derrubando um ponto de ônibus.O caminhão também derrubou árvores que estavam no local. A cabine do veículo ficou destruída. Apesar dos estragos, o motorista não se feriu.G1 Rio Preto e Araçatuba