O crime aconteceu no dia 25 de dezembro de 2014; Luciano Machado será julgado autoria do caso

publicado em 08/11/2019

O júri será realizado no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga, a partir das 9h (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, realiza nesta sexta-feira o julgamento de Luciano Machado, às 9h, no Tribunal do Júri. O conselho de sentença irá avaliar a culpa e autoria do réu, acusado de tentar matar Isael Inácio Pinto a facadas no dia 25 de dezembro de 2014.Segundo o Ministério Público, o acusado, agindo por motivo fútil, empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpe de faca em Isael Inácio Pinto, provocando-lhe as lesões corporais graves, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente.Os 25 jurados foram sorteados no dia 21 de outubro deste ano pelo juiz de Direito da 1ª Comarca de Votuporanga, Jorge Canil. Confira os jurados sorteados: Adriano de Souza Barboza, Alaíde Geraldi Aniceto, Altino Regiani Júnior, Ana Lúcia Gallo, Camila Fernanda Santana Vasconcelos, Cássia Mara Piccinin, Claudinéia de Jesus Jayme, Daniel Sabino, Edmara Casagrande, Emílio Flávio Goes Lievana, Fátima Aleixo da Silva, Fernanda da Silva Almeida Monteiro, Gabriela dos Santos Nascimento, Luciano Paulo Salicio, Marcia Maria Belmiro Alonso, Marcio Garcia, Marilda de Oliveira Marques Graminha, Maurício Fernandes Simonato, Oscar Guarizo, Paulo Francisco da Silva, Priscila Sousa Costa Lima, Roseli Aparecida Tavares Bissi, Rui Elias Marão, Talita Campos de Lima e Thiago Pereira Fagundes Covre.