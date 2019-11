Kevin Michael de Carvalho acusado de homicídio triplamente qualificado deverá cumprir 28 anos de prisão

publicado em 22/11/2019

Acusado de matar Aldo é condenado a 28 anos de prisão (Foto: Lígia Ruiz/A Cidade)

O Conselho de Sentença julgou nesta sexta-feira (22), a 28 anos de prisão Kevin Michael de Carvalho pelo homicídio de Aldo de Oliveira Alves no dia 24 de março de 2017, na rua São Paulo.O Tribunal do Júri teve início às 09h e terminou por volta das 20h, no Fórum da Comarca de Votuporanga e foi presidido pelo juiz de Direito, Jorge Canil.O homicídio de Aldo de Oliveira Alves ocorreu no dia 24 de março de 2017, na rua São Paulo, esquina com a rua Piauí, em Votuporanga. O crime aconteceu por volta das 5h15.Na época do ocorrido, Aldo trabalhava em uma rede de supermercados como repositor de mercadorias e estava indo a pé para o trabalho quando foi executado a facadas. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, com vida e foi encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, onde morreu.A princípio, um suspeito de ter cometido o assassinato de Aldo teria sido preso temporariamente pela Polícia Civil durante as investigações. Já que até então, Kevin não seria suspeito do crime. Após a confissão do réu, o caso Aldo teve uma reviravolta e as investigações seguiram.Alício Simioli, Maria Eduarda Silva Nora, Cássia Eugênia Neves de Souza, Lucielena Corte Nascimento Souza de Paula, Carla Moro, Drieli Cristina Dazzi Pereira, Fabíola Lopes de Almeida, Maurício Munhoz, José Roberto Rendeiro, Silvana Campos Marcato, Andra Cristina de Sousa Domingos, Adriana Silva de Oliveira Botelho, Adrielli de Souza Luiz, Sandra Casarim, Dioraci José de Paula, Joéder Santos de Oliveira, Sidnei Serafim Fante, João Vitor Fiorentino Ferreira de Andrade, Fabiane Cristina Mateus Fávero, Vanessa Mara Pagliarani, Nilza Moreira Alves, Elen Coelho Nishida, Misael Henrique Pierini, Euclides Facchini Neto e Luciana Rodrigues Mendes. (Colaborou: Lígia Ruiz)