publicado em 05/10/2019

Os policiais militares da Força Tática apreenderam várias porções de cocaína; traficante permaneceu preso (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam na madrugada deste um homem de 24 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento quando localizou o indiciado pela rua França.Segundo informações da PM, o acusado já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime e, ao ver a aproximação da viatura policial, ele tentou se esconder atrás de um veículo que estava estacionado na via pública, no entanto, pela atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem.Em revista pessoal, os policiais militares localizaram escondidas nas partes íntimas do traficante diversas porções de cocaína prontas para serem comercializadas aos dependentes químicos.Diante dos fatos, a equipe da Força Tática deu voz de prisão em flagrante ao homem, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga. A autoridade presente da delegacia ratificou a prisão e o traficante permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça.