O Samu de Votuporanga compareceu no local e socorreu a menina até a Santa Casa local para receber atendimentos médicos

publicado em 05/10/2019

Imediatamente, os policiais militares, Cabo Doimo e Sargento Cipriano, se deslocaram até a residência da mulher (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga salvou a vida de um bebê de um ano e quatro meses após engasgamento na manhã deste sábado, no bairro Monte Verde. A equipe foi acionada pela genitora da menina, Gabriela Teruel de Oliveira.Segundo informações da PM, a mãe da garota acionou os policiais militares informando que sua filha, Aysha Vitória Teruel do Nascimento, de um ano e quatro meses, estava engasgada, meio desfalecida e aparentando ‘roxidão’ por conta da falta de ar.Imediatamente, os policiais militares, Cabo Doimo e Sargento Cipriano, se deslocaram até a residência da mulher e iniciaram as técnicas de Manobra de Heimlich. Eles conseguiram desengasgar a vítima e salvar a bebê, até a chegada do socorro.A Unidade de Suporte Avançada (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga compareceu no local e socorreu a menina até a Santa Casa local para receber atendimentos médicos.