Caso foi registrado em Araçatuba (SP) nesta terça-feira (29). Segundo a prefeitura, guardas verificaram que criança estava na escola.

publicado em 29/10/2019

Samu e bombeiros foram acionados até o local em Araçatuba — Foto: Divulgação/GCM

Um homem foi detido nesta terça-feira (29) após passar trote para os bombeiros de Araçatuba (SP) ao dizer que a filha, de 7 anos, tinha caído em um bueiro. Unidades do Samu, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal chegaram a ser acionadas até o local.Segundo a prefeitura, responsável pelo Samu na cidade, chegou a informação de que uma menina estaria presa no bueiro da Rua Imaculado Coração de Maria. As viaturas se deslocaram ao local para apoio e foi constatado que se tratava de uma comunicação falsa.A Guarda Municipal encontrou o homem no local. Indagado, ele entrou em contradições. Em seguida, os guardas foram até a casa dele, onde foram informados que a menina mora com a tia.Ainda segundo a prefeitura, a equipe da Guarda foi na casa da tia, que informou que a menina estava na escola. Após contato com a diretora da unidade escolar, foi confirmado que a garota estava bem.O homem foi levado para a delegacia, onde um boletim de ocorrência por comunicação falsa. foi registrado De acordo com o Código Penal Brasileiro, “provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”, gera pena de detenção de um a seis meses, além de multa.