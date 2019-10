Policiais da Força Tática realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados pelo COPOM

publicado em 07/10/2019

O bandido foi autuado pelo crime de roubo tentado e permaneceu detido na cadeia pública à disposição da Justiça (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam na noite deste sábado um homem de 31 anos após uma tentativa de roubo a um trabalhador no Distrito de Simonsen. A equipe realizava patrulhamento em Votuporanga quando foi acionada pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).Segundo informações da PM, após receberem o contato do COPOM, os policiais se deslocaram até o local, onde em conversa com a vítima e testemunhas, tomaram ciência de que o bandido tentou roubar a carteira e aparelho celular mediante forte ameaça.A equipe da Força Tática iniciou o patrulhamento e conseguiu localizar o suspeito. Questionado, o criminoso contou diversas versões sobre o assalto diferentes das quais as demais testemunhas informaram.Em contato com a vítima, o bandido foi reconhecido como sendo o autor do crime. Os policiais militares apreenderam uma motocicleta, que teria sido utilizada na prática do delito e que estava com a placa de identificação tampada.Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão em flagrante ao ladrão, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga. Na delegacia, o homem foi autuado pelo crime de roubo tentado e permaneceu detido na cadeia pública à disposição da Justiça.