O indiciado tentou fugir da PM em uma motocicleta, conduzindo o veículo na contra mão e em alta velocidade

publicado em 13/10/2019

Os policiais militares apreenderam diversas porções de droga, dinheiro e material usado no processo de embalagem da droga (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA equipe da Força Tática prendeu durante a madrugada deste sábado um homem de 27 anos por tráfico de drogas e direção perigosa pelo bairro Vila Paes, em Votuporanga. Os policiais militares realizavam patrulhamento contra o crime quando localizaram o indiciado no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Abílio Dutra.Segundo informações da PM, ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado tentou fugir em uma motocicleta, conduzindo o veículo de forma perigosa, ou seja, dirigiu na contra mão da direção pelas vias do bairro e em alta velocidade, não respeitando as sinalizações de trânsito.Após perseguição para garantir a segurança das pessoas que estavam pela via, o indiciado perdeu o controle da direção e caiu. Durante a abordagem, os policiais militares realizaram revista pessoal e localizaram em uma pochete diversas porções de entorpecentes e dinheiro.Em virtude da situação, a equipe da Força Tática se deslocou até a residência do homem, onde apreenderam mais algumas porções de drogas, dinheiro e material utilizado no processo de preparo e embalagem dos entorpecentes.Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão em flagrante ao traficante, sendo conduzido até o Plantão Policial de Votuporanga. A autoridade policial ratificou a prisão por tráfico de drogas e direção perigosa ao homem, que permaneceu detido à disposição da Justiça.