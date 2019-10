Caso mais recente foi na noite de sábado (12), quando seis homens foram baleados em troca de tiros com PMs; grupo era suspeito de atacar bancos na cidade. Outros quatro suspeitos de roubar chácara foram mortos em 7 de outubro.

publicado em 14/10/2019

Policial Militar foi atingido no colete à prova de balas durante troca de tiros com criminosos em Rio Preto — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Dez suspeitos de praticar crimes em Rio Preto (SP) morreram em confronto com policiais militares em duas ocorrências, em menos de uma semana.O caso mais recente aconteceu na noite de sábado (12), quando seis homens foram baleados em troca de tiros com policiais militares. O grupo, que estava fortemente armado, se escondia em uma casa no bairro Estância Alvorada para atacar caixas eletrônicos, informou a polícia.O outro confronto ocorreu cinco dias antes, na madrugada de 7 de outubro, na Vila Toninho, quando outras quatro pessoas foram mortas a tiros por policiais. O grupo era suspeito de assaltar uma chácara no bairro Estância Veneza.Nos dois casos, nenhum policial ficou ferido. Apenas um policial foi atingido no colete, na ocorrência de 12 de outubro, mas o tiro não perfurou a vestimenta militar. O policial chegou a receber atendimento médico e foi liberado logo depois.As ocorrências seguem sob investigação e não há informações se os dois casos têm relação.Em um levantamento feito pelo G1, o Brasil teve no 1º semestre deste ano 2.886 pessoas mortas por policiais. O número é maior que no mesmo período de 2018, quando se registrou 120 mortes a menos.Das 27 unidades da federação, 15 tiveram uma queda nas mortes cometidas pela polícia, 10 registraram uma alta e um se manteve no mesmo patamar. Goiás foi o único estado do Brasil que se recusou a passar os dados (confira a reportagem especial do G1).O levantamento exclusivo mostra que, só em São Paulo, foram 426 mortes, o equivalmente a 0.9 a cada 100 mil habitantes. O registro representa um aumento de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado.Seis mortosSegundo a polícia, uma denúncia anônima informou que seis homens armados estariam se escondendo em uma casa do bairro Estância Alvorada para furtar caixas eletrônicos de agências bancárias da cidade.Policiais foram até o local e onze deles entraram na casa, que estava com o portão aberto. Assim que entraram, um dos homens atirou nos policiais iniciando a troca de tiros.Ainda segundo o B.O., seis homens foram baleados e morreram no local. Na casa onde o grupo estava, a polícia apreendeu um fuzil com 40 munições, duas pistolas, três revólveres, máscaras, colete à prova de balas, um tijolo de maconha e dois uniformes de banco.A polícia também encontrou anotações e um estatuto de uma facção criminosa. Segundo a polícia, o grupo faz parte da facção que atua dentro e fora dos presídios. O caso será investigado.Quatro mortosUma denúncia também indicou à Polícia Militar sobre o local onde estavam os suspeitos de assaltar uma chácara na Estância Veneza, perto da rodovia Washington Luiz. Os policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), da PM, fizeram buscas e encontraram os homens perto da zona industrial, na Vila Toninho.Conforme a polícia, durante a abordagem, dois suspeitos fugiram a pé e começaram a atirar nos policiais. A equipe da PM revidou e atingiu a dupla. Após isso, os outros dois assaltantes que ficaram no carro também trocaram tiros com os policiais.Os quatro homens morreram no local. A polícia apreendeu quatro armas dos criminosos, sendo três revólveres e uma pistola.