Os agentes da Dise realizaram buscas pela residência do traficante e apreenderam diversos entorpecentes

publicado em 01/10/2019

Os policiais da Dise de Votuporanga apreenderam uma porção de maconha, cocaína e dinheiro do tráfico (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 26 anos foi preso nesta terça-feira pelos agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, por tráfico de drogas, na rua Laureano, no bairro Aureliano. O traficante já estava sendo investigado pela venda de maconha e cocaína, na cidade.Segundo informações da Dise, em virtude das investigações, os policiais da Delegacia Especializada realizaram uma abordagem surpresa na residência do traficante e durante buscas pelo local, encontraram uma porção de maconha que pesava 44 gramas e após ser fracionada, renderiam em torno de 15 porções menores.Além da droga, os agentes ainda apreenderam um pacote plástico contendo aproximadamente 30 gramas de cocaína e depois de ser preparada pelo indiciado, renderia cerca de 90 porções para serem comercializadas aos dependentes químicos.Os agentes da Dise também localizaram material que seria utilizado no preparo e embalada das porções da droga e dinheiro proveniente do tráfico das drogas.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado, sendo encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga. Finalizado os trabalhos da Polícia Judiciária, o traficante foi conduzido para uma cadeia pública da região, ficando à disposição da Justiça.