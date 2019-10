O acusado, quando era menor de idade, já foi detido algumas vezes pelo ato infracional do mesmo crime

publicado em 10/10/2019

Os policiais da Dise apreenderam diversas porções de maconha, crack, dinheiro e material usado no preparo da droga (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde desta quinta-feira um homem de 19 anos, conhecido como ‘Bruninho’, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Palmeiras I, em Votuporanga. A Delegacia Especializada já investigava o jovem pela venda de crack.Segundo informações da Dise, o traficante, quando era menor de idade, já foi apreendido por diversas vezes por ato infracional de tráfico de drogas. Na tarde de ontem, os policiais observavam as ações do acusado no cruzamento das ruas Joaquim Franco Garcia com a Miguel Andreo, quando presenciaram a venda da droga.Por conta da evidência criminosa, os agentes da Dise realizaram a abordagem surpresa e encontraram uma porção de maconha escondida em uma árvore, onde ele armazenava a droga para entregar posteriormente aos dependentes químicos.Os policiais se dirigiram até a residência do traficante, localizada na rua Vladimir Casagrande, e em buscas pelo local, apreenderam uma parte de um tijolo de maconha que pesava cerca de 70 gramas, sendo que após ser fracionada, renderia aproximadamente 24 porções menores.Foram apreendidas ainda mais duas porções da mesma droga, três porções de crack, além de dinheiro e material utilizado no processo de embalagem e preparo dos entorpecentes.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado, sendo encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga, onde ele foi autuado e posteriormente conduzido até uma cadeia pública da região, ficando à disposição da Justiça.