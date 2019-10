A família de Rodrigo Teodoro Jesus de 39 anos é de Votuporanga e lamenta pelo ocorrido

publicado em 22/10/2019

Rodrigo Teodoro Jesus, de 39 anos, estava desaparecido desde o dia 11 de outubro (Foto: Arquivo Pessoal)

Rodrigo Teodoro Jesus, de 39 anos, estava desaparecido desde o dia 11 de outubro. O jornal A Cidade entrou em contato com a família do rapaz, e informaram que dia do desaparecimento, Rodrigo vestia camiseta amarela e calça jeans. Portava uma mochila nas costas e uma sacola de mão.

Ele foi visto pela última vez em São José do Rio Preto, no bairro Boa Vista, na rua Major João Batista França, por volta das 13h50, no dia 11 de outubro.

De acordo com informações, o corpo de Rodrigo Teodoro Jesus estava em decomposição há sete dias, e foi encontrado no Km 44 próximo a entrada de Onda Verde. Uma pessoa passava pelo local, percebeu a presença do corpo, e ligou para a Polícia.

O A Cidade tentou contato com o Delegado responsável pelo caso, mas para não atrapalhar nas investigações, até o momento não foi passada nenhuma informação.

A família de Rodrigo Teodoro Jesus nos informou que não haverá velório, pelo fato do corpo já ter sido encontrado em estado de decomposição, mas que será realizada uma celebração de homenagem para o rapaz.

A mãe do homem ofereceu material genético para a realização do exame.