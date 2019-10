Policiais abordaram o adolescente e encontraram as porções da droga escondidas em uma blusa, dentro da mochila do menino. Ele iria vender a droga para um outro adolescente, de 17 anos.

publicado em 24/10/2019

Escola Estadual Waldemiro Naff, no Jardim das Oliveiras, em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM

Um adolescente de 15 anos foi detido nesta quarta-feira (23) com três porções de maconha dentro da Escola Estadual Waldemiro Naff, no Jardim das Oliveiras, em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando receberam a informação de que um adolescente estava vendendo maconha dentro da escola.Os policiais abordaram o adolescente e encontraram as porções da droga escondidas em uma blusa, dentro da mochila do menino. Ele disse à polícia que iria vender a droga para um outro adolescente, de 17 anos.Os dois foram levados para Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e liberados na presença dos responsáveis.Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de São José do Rio Preto informou que após receber denúncia a Polícia Militar foi à EE Waldemiro Naff e pediu para falar com dois alunos. Os responsáveis foram chamados e acompanharam os filhos à delegacia.A unidade escolar também irá chamar os pais novamente e elaborará um plano de acompanhamento, assim como um trabalho de conscientização contra as drogas.