publicado em 05/09/2019

Faria teve um mandado de prisão preventiva (Foto:Brasil | Da Redaçao)

O empresário fernandopolense Walter Faria, dono do grupo Petrópolis, foi denunciado pela força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná.Além dele, Vanuê Antônio da Silva Faria, sobrinho de Walter, e Nelson de Oliveira responderão por 12 crimes de lavagem de dinheiro.Faria se entregou à Polícia Federal (PF), em Curitiba (PR), há exatamente um mês.O empresário foi alvo da operação Rock City, 62ª fase da Operação Lava Jato, e estava foragido desde o dia 31 de julho deste ano.Faria teve um mandado de prisão preventiva expedido por um suposto esquema de pagamento de propinas disfarçadas de doações eleitorais e operações de lavagem de dinheiro feitas pelo grupo, da marca de cerveja Itaipava.