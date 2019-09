Além de comercializar os entorpecentes, o traficante utilizava uma motocicleta vermelha para realizar as entregas

publicado em 03/09/2019

Os policiais militares da Rocam e da Força Tática apreenderam dinheiro, diversas porções de maconha e outros apetrechos (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brEm uma ação conjunta entre a Rocam e a Força Tática, os policiais prenderam na noite desta segunda-feira um indivíduo de 20 anos por tráfico de drogas em Votuporanga. As equipes intensificaram o patrulhamento na zona Leste, uma vez que receberam informações de que o indiciado vendia as drogas pela internet.Segundo informações da Força Tática, além de comercializar os entorpecentes, o traficante utilizava uma motocicleta vermelha para realizar as entregas. Ao intensificar o patrulhamento nesta região, os policiais militares localizaram o jovem no cruzamento da avenida Francisco Vilar Horta com a avenida José Marão Filho, com o referido veículo.Na motocicleta, o indiciado estava acompanhado de um passageiro de 19 anos. Durante a abordagem, a equipe encontrou em buscas pessoal no traficante dinheiro e porção de maconha. Questionado, o homem acabou confessando a prática do crime e informou que em sua residência havia mais entorpecentes.Ao se dirigir até o local, os policiais da Força Tática e Rocam realizaram buscas pela casa, onde apreenderam no quarto mais algumas porções de maconha e apetrechos para pesar e embalar os entorpecentes para serem vendidos aos dependentes químicos.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao jovem, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga juntos com os objetos apreendidos, onde a autoridade ratificou a prisão e ele permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça.