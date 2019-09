Durante o patrulhamento, os policiais militares receberam denúncias sobre a prática do crime do indiciado

publicado em 19/09/2019

Os policiais localizaram drogas, dinheiro e material usado para preparar os entorpecentes (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam, durante a noite desta quarta-feira, um homem de 20 anos por tráfico de drogas em sua residência, que está localizada no bairro São João, em Votuporanga. Durante o patrulhamento, a PM recebeu denúncias sobre a prática do crime do indiciado.Segundo informações da PM, o jovem já é conhecido nos meios policiais, inclusive, saiu do sistema penitenciário há alguns meses e estava cumprindo o restante da pena por conta do tráfico de drogas em regime aberto, porém, continuou envolvido com o crime em sua residência.Em virtude das informações, os policiais militares iniciaram o patrulhamento próximo do local, sendo que conseguiram localizar e abordar o traficante em frente a residência dele. Durante revista pessoal, foram encontrados uma pedra bruta de crack, uma porção da mesma droga já embalada e dinheiro proveniente do tráfico.Questionado, o acusado acabou confessando que teria mais entorpecentes no interior de sua casa, sendo realizado buscas pelo local. Os policiais militares também encontraram um pedaço de um tijolo de maconha, porções embaladas e prontas para a comercialização, além de material usado para preparar as drogas.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao jovem, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga. Foi elaborado o boletim de ocorrência e o traficante permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça.