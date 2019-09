Apesar do impacto, não houve registros de vítimas

publicado em 02/09/2019

Motorista de aplicativo perde o controle do carro e bate em carros estacionados (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente entre três carros foi registrado na noite deste domingo (01), na rua Goiás em Votuporanga.Segundo informações da Policia Militar, um carro de aplicativo virou na rua Goiás e colidiu com dois carros que estavam estacionados. Por conta do forte impacto da colisão não houve registros de vítimas.As causas do acidente serão investigadas.