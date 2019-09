Agressor foi levado à delegacia, mas apresentou quadro de esquizofrenia e foi levado a hospital. Ele recebeu alta, voltou à delegacia onde foi preso em flagrante, sem direito à fiança.

publicado em 04/09/2019

O morador de rua foi socorrido e levado para o Hospital de Base com escoriações no rosto (Foto: Divulgação)

Um morador de rua de 39 anos ficou ferido nesta terça-feira (3) após se envolver em uma briga em São José do Rio Preto (SP).Segundo o boletim de ocorrência, dois moradores de rua estavam brigando em frente ao terminal rodoviário da cidade quando um homem passou pelo local e resolveu separar a briga.Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem que tentou separar a briga deu um golpe no pescoço e pisou na cabeça da vítima. O morador de rua foi socorrido e levado para o Hospital de Base com escoriações no rosto.O agressor foi levado à delegacia, mas apresentou quadro de esquizofrenia e foi atendido na UPA Tangará e transferido ao Hospital Bezerra de Meneses. Ele recebeu alta e foi levado de volta à delegacia onde foi preso em flagrante, sem direito à fiança.Veja mais notícias da região em G1 Rio Preto e Araçatuba