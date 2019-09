Menina de 12 anos saiu de casa para ir para escola, quando esqueceu o portão aberto e os cães da família escaparam. Ela e outro adolescente ficaram feridos.

publicado em 11/09/2019

Cachorro ataca adolescente em bairro de Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Dois adolescentes ficaram feridos depois de serem atacados por dois cães da raça rottweiler na tarde de terça-feira (10), no bairro Fraternidade, em São José do Rio Preto (SP). Um morador registrou o ataque dos cães (veja abaixo).Segundo informações do boletim de ocorrência, uma menina de 12 anos, que mora com os avós, saiu de casa para ir à escola e esqueceu o portão aberto. Os dois cães, que são da família, escaparam do local.Um menino, também de 12 anos e que estava na rua, avisou a dona dos cães que eles tinham fugido. Os dois tentaram colocar os animais para dentro da casa e acabaram atacados.No vídeo é possível ver pessoas que passavam pelo local tentando fazer com que o cão parasse de morder a menina, mas sem sucesso. Um motociclista também parou para tentar ajudar.Ambos tiveram ferimentos pelo corpo e foram levados para unidades de pronto-atendimento da cidade.O menino foi atendido com ferimentos nas mãos e pernas, e foi liberado. Já menina foi encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade, onde foi atendida e liberada na sequência.Segundo a polícia, uma equipe foi acionada e prendeu os cães novamente na casa.