publicado em 27/09/2019

Homem fica ferido em acidente com dois caminhões em rodovia de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Um homem ficou ferido na manhã desta sexta-feira (27) após um acidente entre dois caminhões na Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga (SP).Segundo a Polícia Rodoviária, os dois caminhões seguiam sentido São José do Rio Preto (SP) quando um deles bateu na traseira do outro.O motorista que ocasionou a batida ficou ferido e foi levado para Santa Casa de Votuporanga. O motorista do outro caminhão não teve ferimentos.