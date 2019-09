De acordo com o boletim de ocorrência, o morador da casa, um corretor de imóveis de 50 anos, chegou ao local e se deparou com o ladrão dentro do imóvel em Araçatuba.

publicado em 10/09/2019

Ele resistiu a abordagem e acabou sendo algemado (Foto: Divulgação)

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (9) ao tentar roubar uma casa usando uma Bíblia, no bairro Jardim Ipanema, em Araçatuba (SP).De acordo com o boletim de ocorrência, o morador da casa, um corretor de imóveis de 50 anos, chegou ao local e se deparou com o ladrão dentro do imóvel.O corretor disse à polícia que o homem colocou a mão na cintura, o ameaçando de morte. Com isso, a vítima se escondeu no banheiro e chamou a polícia.Os policiais chegaram e viram o ladrão colocando produtos dentro do carro, na frente da casa. O homem ameaçou novamente por a mão na cintura, quando os policiais deram ordem para erguer as mãos.Ele resistiu a abordagem e acabou sendo algemado. Os policiais revistaram o homem e encontraram apenas uma pequena Bíblia na cintura dele.O ladrão foi preso em flagrante por roubo e vai passar por uma audiência de custódia para saber se responderá o crime em liberdade.