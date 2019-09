Mesmo com a chuva, a temperatura na cidade deverá continuar elevada

publicado em 20/09/2019

Moradores registraram o momento em que chegou na cidade após dias de intenso calor (Foto: Reprodução)

Da redaçãoApós uma semana de calor intenso, voltou a chover em Votuporanga na tarde desta sexta-feira. De acordo com o Portal Clima Tempo, os termômetros marcaram a máxima de 38 graus e a mínima ficou entre os 24 graus. Mesmo com a chuva, a temperatura na cidade deverá continuar elevada, com máxima prevista de 36°C para este sábado.A umidade relativa do ar varia entre 16% (mínima) e 65% (máxima). Enquanto a chuva não vinha, os moradores enfrentaram altas temperaturas. Ainda de acordo com o Portal Clima Tempo, a previsão para este sábado é de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva.Comemorando a chuva, moradores de Votuporanga e região fizeram registros do ocorrido com fotos e fizeram vídeos. Em uma postagem do A Cidade uma internauta comentou e agradeceu pela chuva que amenizou um pouco do calor. “Deus abençoe essa chuva, não estou aguentando mais esse forno, estou com saudade do frio”.Outro morador comentou que além do calor, a poeira também é insuportável. “Manda chuva porque a coisa tá feia, sol queimando, calor cozinhando, terra e poeira tá matando e a seca tá ferrando com o povo”, contou.(Colaborou: Lígia Ruiz)