publicado em 03/08/2019

Drogas e dinheiro foram apreendidos em bairro de Jales — Foto: Arquivo Pessoal

Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Jardim Bom Jesus, em Jales (SP), na noite de sexta-feira (2).De acordo com a Polícia Militar, policiais faziam o patrulhamento de rotina pelo local, que é conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes, quando viram um homem dispensar três porções de maconha e correr para o interior de uma casa.A equipe policial perseguiu o suspeito e conseguiu abordá-lo no quintal da residência, onde foram localizados vários tijolos de maconha, totalizando cerca de seis quilos, três pés da mesma droga, uma balança de precisão, uma faca e embalagens.Ao entrarem na casa, os policiais abordaram um homem, uma mulher e uma adolescente, de 15 anos. Com a mulher, além de uma quantia em dinheiro, foram encontradas quatro porções de cocaína dentro da carteira dela.Ainda segundo a corporação, os dois homens e a mulher foram levados para a delegacia, onde receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. A menor foi liberada.Toda a droga e os apetrechos foram apreendidos e devem ser destruídos.