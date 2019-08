Após investigações, as equipes localizaram os veículos nos municípios de Birigui e Gália

publicado em 21/08/2019

Os policias apreenderam os tratores furtados e serão devolvidos para os respectivos proprietários (Foto: Divulgação/Polícia)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brMais três tratores foram recuperados nesta terça-feira pela Polícia Civil de Nhandeara junto com a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga. Após realizar investigações, as equipes localizaram os veículos da marca Massey Fergusson, sendo um do modelo 275 na cidade de Birigui e os outros na cidade de Gália, do modelo 4275 e 275.Segundo informações da polícia, os tratores apreendidos em Gália, na região de Marília, foram furtados no mês de julho em Urupês e são de propriedades de vítimas distintas. Em relação ao veículo recuperado em Birigui, os sinais de identificação foram adulterados pelos criminosos e deve passar por exame pericial, com o intuito de localizar a vítima.A DIG de Votuporanga e a Polícia Civil de Nhandeara estão empenhadas nas investigações. Na última sexta-feira, as equipes também já localizaram outro trator no município de Londrina-PR que havia sido furtado em Nhandeara, onde duas pessoas foram presas por receptação qualificada.Da mesma forma, foi recuperado um trator da mesma marca no mês de julho, sendo que três indivíduos foram presos em flagrante pelo furto, receptação e associação criminosa. As investigações devem continuar e os veículos serão devolvidos para as vítimas.A operação ainda contou com a participação e o apoio de policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, de Birigui e Gália.