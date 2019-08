Vítima foi socorrida e levada para hospital em estado grave com trauma na cabeça.

publicado em 22/08/2019

Ainda de acordo com a corporação, devido à gravidade, ele foi transferido para a Santa Casa da cidade (Foto: Divulgação)

Um homem ficou gravemente ferido após o portão da casa onde estava trabalhando cair sobre ele, nesta quarta-feira (21), em Andradina (SP).Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador foi socorrido em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento com trauma na cabeça e hemorragia.Ainda de acordo com a corporação, devido à gravidade, ele foi transferido para a Santa Casa da cidade. As causas do acidente serão investigadas.