Segundo a Polícia Civil, um mandado de prisão foi expedido pela Justiça contra João Batista dos Santos. Vítima de 35 anos foi ferida na cabeça com cerca de três tiro; ele já tinha sido preso por feminicídio.

publicado em 05/08/2019

Vítima não resistiu e morreu depois de ser baleada em Mirandópolis — Foto: Arquivo Pessoal

O suspeito de matar a tiros a namorada Rogéria Manoela Rocha, de 35 anos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Mirandópolis, continua foragido desde o dia 19 de abril.Segundo a Polícia Civil, a investigação prossegue e um mandado de prisão foi expedido pela Justiça contra João Batista dos Santos.O suspeito, de acordo com a polícia, já ficou mais de 10 anos preso por assassinar outra mulher com quem convivia na década de 90.A Polícia Civil afirma que João Batista sacou a arma e disparou três vezes contra Rogéria depois de uma discussão dentro da casa dele. A vítima foi baleada em uma das mãos e na cabeça.Vizinhos escutaram os disparos, foram até o local e encontraram o corpo da vítima. Em seguida, eles e uma irmã dela a levaram para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Mirandópolis. Ela chegou ao local com quadro de morte cerebral.Ainda de acordo com a polícia, o suspeito chegou a capotar com o veículo em uma estrada rural do município. Em seguida, ele abandonou o veículo e fugiu a pé pelo mato.