publicado em 28/08/2019

Muitos internautas ficaram com dúvidas sobre as causas da batida e deixaram comentários perguntando o que tinha acontecido (Foto: Divulgação)

A jovem Carol Antoniete, de 18 anos, tinha tirado sua CNH havia poucos dias e não podia imaginar que passaria por uma situação inusitada no trânsito nesta terça-feira enquanto dirigia na Avenida dos Sapateiros em Franca (SP). O carro dela colidiu numa viatura da Polícia Militar, que acabou capotando devido ao impacto. Ninguém se feriu. Bem-humorada, ela relatou o ocorrido em seu perfil do Twitter."Eu nao (sic) passo despercebida nunca né", escreveu ela no microblog. "Eu não bastava bater o carro quase no primeiro dia de carta, tinha q (sic) ser numa viatura da PM e ainda capotar KKKKKKKKKKKKKKKKKK rindo de desespero".Carol publicou imagens do local do acidente que logo repercutiram entre usuários da rede social. Numa das fotos, ela aparece sorrindo para a câmera, com a viatura de lado e seu carro amassado. Até o momento, o post alcançou 150 mil curtidas e 30 mil retuítes.— Eu fiquei bem surpresa com a minha reação por ter ficado tão calma no momento e também quis levar de um jeito leve pra não ter uma repercussão negativa, mesmo não esperando tamanha repercussão — disse a estudante.Muitos internautas ficaram com dúvidas sobre as causas da batida e deixaram comentários perguntando o que tinha acontecido. A estudante contou que nenhum dos envolvidos se feriu e explicou que ela não perderia a carteira de motorista pois um dos policiais lhe disse que ela não tinha errado naquela situação.— Eu sou bem desprendida e levo as coisas como aprendizado, então pras próximas vezes (em que dirigir) acho que vai me ajudar a ter mais malícia, mas já peguei o carro (depois do acidente) pra eu não ter qualquer tipo de trauma — contou.Segundo Carol, ela reduziu a velocidade ao se aproximar do aviso de "Pare" quando estava próxima a uma rotatória e seguiu em frente, mas a viatura estava lá e ocorreu o acidente. Ela teria então se confundido com os pedais e acelerou em vez de frear.— Eu estava indo pra Unifran levar minha irmã. Ela levou um susto, mas também ficou bem tranquila, porque apesar das fotos serem impactantes, o acidente não foi tão feito assim. Meus pais ficaram preocupados e um pouco assustados no primeiro momento, depois me alertaram sobre ter cuidado, mas me passaram conforto também — relatou a jovem.Apesar do susto, a motorista revelou que se manteve calma, acrescentando que o ex-namorado dela viu o que aconteceu e acabou que ele ficou nervoso."O mais hilário foi meu ex q (sic) viu a cena e quase morreu e eu tive q acalmar, mas o policial disse q n (sic) perco a carteira pq n infringi nada!!", postou no Twitter.