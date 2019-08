O homem foi acompanhado por familiares e socorrido na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 13/08/2019

Polícia Militar de Parisi evita suicídio na cidade (Foto: Divulgação)

Da redação

Na tarde do último domingo (11), a Policia Militar de Parisi foi acionada para atendimento de uma ocorrência de tentativa de suicídio. De acordo com informações, o caso aconteceu em uma propriedade rural, localizada na Estrada Vicinal Izidoro Parisi.

Um vizinho da referida propriedade, conversava com um homem quando após uma discussão entre o indivíduo e a esposa, a mulher teria ido embora, no entanto percebeu quando o vizinho amarrou uma corda em uma árvore e notou o desespero do homem, podendo desencadear no cometimento do ato extremo.

No entanto, os policiais ao observarem ao longe, notaram quando o homem se apressou no ato desesperado, deixando os policiais sem tempo para abrir as grades e negociar com os animais, uma vez que o principal objetivo se tornou salvar a vida humana em risco iminente.

Já no local, os policiais se depararam com alambrados trancados com cadeados e foram surpreendidos pelas presenças de dois cães de grande porte, que estavam soltos e exerciam guarda no imóvel, por certo também atacariam os militares que tentassem entrar no local.

Os policiais contando com auxílio de parentes do homem e vizinhos, conseguiram chegar até o homem, segurando-o, tentando acalmá-lo, enquanto desamarraram a corda e resguardaram a integridade física até à chegada de equipes do SAMU.