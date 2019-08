Segundo informações, os policiais receberam uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando próximo a uma escola

publicado em 29/08/2019

Durante a abordagem, os policiais militares apreenderam diversas porções de crack, que estavam em uma sacola ( Foto: Divulgação/Polícia )

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam durante a tarde de ontem um homem de 19 anos pelo tráfico de drogas próximo a uma escola, no bairro Santa Amélia, em Votuporanga. A Polícia Militar teria recebido uma denúncia sobre a prática do crime por parte do indivíduo no local.Segundo informações, os policiais militares se deslocaram até a esquina da Escola Estadual Juraci Lima Lupo, onde avistou um indivíduo com as mesmas características recebidas pelas autoridades, sendo que ao ver a aproximação da viatura, o jovem tentou fugir, no entanto, foi abordado logo em seguida.Durante a abordagem, as autoridades retornaram ao local onde o indiciado foi avistado pela primeira vez, onde foi encontrado uma sacola que possuía diversas porções de crack. Questionado, o acusado teria confessado o crime.Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão em flagrante ao acusado, sendo encaminhado até a sede da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga. Lá, a autoridade tomou ciência do ocorrido e ratificou a prisão do jovem, que deve permanecer detido à disposição da Justiça.