Vítima foi socorrida e transferida para o Hospital de Base de Rio Preto

publicado em 22/08/2019

Facão apreendido pela Polícia Militar no carro do suspeito (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

Uma esteticista de 26 anos ficou gravemente ferida após ser agredida pelo ex-namorado com socos e golpes de facão. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 22, no bairro Luz da Esperança, em Rio Preto.De acordo com informações da Polícia Militar, eles foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro. Chegando ao local, depararam-se com a vítima que estava com lesões no braço e no rosto.Em depoimento à polícia, a esteticista informou que teria sido agredida com socos e golpes de facão pelo ex-namorado, mas que em um determinado momento conseguiu fugir da residência onde eles estavam. O autor das agressões fugiu em um Volkswagen Gol, de cor branca.A vítima inicialmente foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré com lesões no rosto, perna e um corte profundo no braço esquerdo. Devido a gravidade das lesões ela foi encaminhada para o Hospital de Base.O Diário entrou em contato com a assessoria do Hospital de Base, que informou que a vítima está em estado estável e que vai passar por alguns exames. Ela ainda não tem previsão de alta.Enquanto ela era transferida para a UPA pela Polícia Militar, eles conseguiram localizar o suspeito no veículo descrito pela vítima. Dentro do carro do suspeito havia um facão. O objeto foi apreendido.O suspeito, um mecânico de 28 anos, foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de feminicídio.Outro casoUma publicitária de 28 anos, foi agredida com um chaveiro pelo ex-namorado na noite de quarta-feira, 21, enquanto estavam em uma chácara com amigos.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informa que estavam em uma roda de conversa quando repentinamente o autor teria usado um chaveiro para golpeá-la na testa, causando lesões. Ela também contou que o ex-namorado está morando na casa dela desde março de 2019, mas que nesta sexta-feira, 23, iria se mudar.