Droga foi encontrada escondida na carroceria da caminhonete. Suspeito foi levado para a base da Polícia Federal, onde permanece à disposição da Justiça.

publicado em 27/08/2019

Tabletes de cocaína foram apreendidos em Olímpia — Foto: Arquivo pessoal

Um motorista foi preso após ser flagrado transportando 210 quilos de pasta base de cocaína na Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia (SP), na tarde desta segunda-feira (26).De acordo com a Polícia Federal, o suspeito trafegava pela via em uma caminhonete quando foi parado pela polícia após investigações apontarem o envolvimento dele com o tráfico de drogas.O motorista e o veículo foram levados para a base da Polícia Federal. A droga foi localizada escondida na carroceria da caminhonete.Ainda segundo a corporação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e permanece à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (27).