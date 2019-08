Polícia

Motociclista morre após bater em outra moto em avenida de Rio Preto

Diego Fernandes Grilo trafegava pela via, quando perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com outra motocicleta. Ele foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

publicado em 24/08/2019

Acidente aconteceu próximo ao clube de campo do Palestra (Foto: Arquivo Pessoal)



De acordo com a Polícia Militar, Diego Fernandes Grilo trafegava pela via, quando perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com outra motocicleta.



Com o impacto da batida, Diego sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu a caminho do hospital.



