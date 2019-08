Após bater no animal, o motociclista invadiu a pista contrária e bateu em um carro. Acidente aconteceu entre Tanabi (SP) e Monte Aprazível (SP).

publicado em 23/08/2019

Moto ficou destruída após acidente na Rodovia Deputado Bady Bassitt — Foto: Arquivo Pessoal

Um homem ficou ferido na noite desta quinta-feira (22) após bater a moto que estava pilotando em um lobo-guará na Rodovia Deputado Bady Bassitt, entre Tanabi (SP) e Monte Aprazível (SP).Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia pela rodovia quando atingiu o animal que cruzava a pista. Após bater no animal, o motociclista invadiu a pista contrária e bateu em um carro.O motociclista teve escoriações pelo corpo e não precisou ser socorrido, já o lobo-guará morreu no local do acidente.