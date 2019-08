Mãe do menino recém-nascido foi localizada e prestou depoimento, mas ainda não foi indiciada. Caso foi registrado como tentativa de infanticídio.

publicado em 29/08/2019

Recém-nascido foi encontrado em sacola e morreu após 10 dias internado — Foto: Arquivo Pessoal

O bebê recém-nascido que foi encontrado em uma sacola plástica no acostamento de uma vicinal de Avanhandava no último dia 18 de agosto morreu após ficar 10 dias internado na UTI Neonatal da Santa Casa de Araçatuba.De acordo com o boletim médico, a morte foi confirmada às 21h30 na quarta-feira (28). Segundo a nota emitida pelo hospital, “os esforços da equipe médica e o tratamento intensivo recebido conseguiram estabilizar as condições clínicas, porém as condições neurológicas não responderam às terapias.”Ainda segundo o hospital, o bebê deu entrada em coma natural e permaneceu nessa condição durante toda a internação. De acordo com a equipe médica, o menino morreu por complicações causadas pelo parto prematura, de cerca de 30 semanas de gestação, associadas às condições do nascimento e do pós-parto.De acordo com informações da Polícia Militar, o recém-nascido foi achado por uma pessoa que passava pela estrada vicinal Gentil Moreira e ouviu o choro do bebê após perceber que o barulho vinha do mato.Ao se aproximar de onde vinha o choro, viu que dentro de uma sacola plástica de supermercado estava o menino ainda com o cordão umbilical e a placenta. O bebê foi socorrido pela PM ainda com vida e estava internado desde então na Santa Casa de Araçatuba.A mãe da criança foi identificada e prestou depoimento no dia 20 de agosto. Para a polícia ela disse que não sabia porque tinha abandonado o menino e que estava arrependida. Foi aberto um inquérito de tentativa de infanticídio, mas a mulher ainda não foi indiciada e a natureza do crime também pode ser alterada diante da morte do bebê.O delegado responsável caso, Guilherme Brandão, informou que aguarda resultados de exames para confirmar a compatibilidade entre a mulher e a criança. A suspeita passou por exame de corpo de delito e realizou coleta de material para exames clínicos.