publicado em 23/08/2019

A vítima estava a caminho do trabalho quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou até parar no acostamento (Foto: Divulgação)

Uma médica de 26 anos morreu após capotar o carro que dirigia na Rodovia Doutor Leo Luchesi, em Populina (SP), na manhã desta sexta-feira (23).De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima estava a caminho do trabalho quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou até parar no acostamento.Motoristas que passaram pela rodovia viram o veículo acidentado e acionaram o resgate.O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, retirou a vítima das ferragens e realizou procedimentos de reanimação. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.Ainda segundo a corporação, o trânsito no trecho não precisou ser interditado. As causas do capotamento serão investigadas pela Polícia Civil.