O incêndio iniciou a tarde e, a princípio, caminhões pipa de uma usina tentaram controlar as chamas

publicado em 02/08/2019

O combate ao incêndio durou aproximadamente por 40 minutos (Foto: reprodução)

Da redaçãoO Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado na tarde desta sexta-feira para conter um incêndio em uma vegetação próximo dos trilhos ferroviários, na estrada vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida com Estrada do 27, em Votuporanga.Segundo informações preliminares, o fogo iniciou durante a tarde e, a princípio caminhões pipa de uma usina tentaram controlar as chamas no local, no entanto, foi necessário acionar uma unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga.O combate ao incêndio durou aproximadamente por 40 minutos. As chamas foram controladas e não houve registro de feridos no local. As causas do incêndio são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades.