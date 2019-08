Segundo a Polícia Civil, o ataque contra a companheira aconteceu durante uma discussão do casal. Os vizinhos escutaram a briga e chamaram a polícia.

A corporação chegou no condomínio e cercou o local (Foto: Reprodução)

Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (27) após tentar atear fogo na esposa em um condomínio de prédios em Mirassol (SP). Para tentar fugir da polícia, o homem pulou a janela do apartamento, que fica no 4º andar.Segundo a Polícia Civil, o ataque contra a companheira aconteceu durante uma discussão do casal. Os vizinhos escutaram a briga e chamaram a polícia.A corporação chegou no condomínio e cercou o local. Ao perceber que não tinha saída, o homem pulou do 4º andar do prédio. Com a queda, a polícia conseguiu contê-lo.Ele foi socorrido com ferimentos leves e levado para Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto (SP), onde permaneceu preso. A mulher não teve ferimentos.