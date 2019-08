De acordo com a Polícia Militar, os tijolos totalizaram 82 quilos. A polícia apreendeu também duas mudas de maconha, 2.964 pinos de cocaína, e um revólver calibre 38.

publicado em 03/08/2019

Grande quantidade de drogas foi apreendida em Catanduva — Foto: Arquivo Pessoal

Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar, no bairro Teodoro Rosa Filho, em Catanduva (SP), na noite de quinta-feira (1º).De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, os policiais passaram na frente de uma casa conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes e avistaram um motociclista, que tentou fugir ao avistar a viatura da corporação.A equipe policial perseguiu o suspeito e conseguiu realizar a abordagem. Questionado sobre o motivo da fuga, o suspeito afirmou à polícia que tinha uma grande quantidade de drogas dentro da casa dele.Ainda segundo a polícia, a equipe foi até a casa do homem, onde encontrou 89 tijolos de maconha, totalizando 82 quilos, duas mudas de maconha, 2.964 pinos de cocaína, e um revólver calibre 38.O homem foi levado para a delegacia, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.