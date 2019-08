Barco que ele usava foi encontrado à deriva um dia depois que a família comunicou o desaparecimento.

publicado em 16/08/2019

As buscas duraram três dias e homem foi encontrado morto (Foto: Reprodução)

O corpo do homem de 33 anos que estava desaparecido foi encontrado na manhã desta sexta-feira (16) no Rio Barra Mansa, em Sales (SP). Ele estava desaparecido há três dias, depois que saiu para pescar.Segundo o Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte (SP), que estava realizando as buscas pelo homem, o barco que ele usava foi encontrado à deriva um dia depois que a família comunicou o desaparecimento.As buscas duraram três dias e homem foi encontrado morto. A corporação informou que a família estava no local quando ele foi encontrado.