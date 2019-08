Homem saiu para pescar em uma propriedade particular e não retornou.

publicado em 14/08/2019

A corporação retomou as buscas pelo homem, mas nenhuma pista sobre o paradeiro dele foi encontrada (Foto: Divulgação)

Um homem desapareceu nesta terça-feira (13) após sair para pescar no Rio Barra Mansa, em Sales (SP). O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou a identidade do pescador.Segundo o Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte (SP), a família do homem informou que ele saiu pela manhã para ir pescar dentro de uma propriedade particular, mas não retornou para casa.No começo da noite, os familiares acionaram os bombeiros e as buscas começaram. A corporação retomou as buscas pelo homem, mas nenhuma pista sobre o paradeiro dele foi encontrada.